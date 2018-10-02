Рогозин: дыра в обшивке «Союза МС-09» была сделана преднамеренно

Москва, , 07:13 — REGNUM Комиссия Роскосмоса исключила вероятность появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз МС-09» по причине производственного брака. Об этом глава ведомства Дмитрий Рогозин заявил 1 октября в эфире «Первого канала».

По словам главы Роскосмоса, в настоящее время над установлением причин возникновения дыры в стенке корабля работает несколько комиссий. После того, как исключен вариант заводского брака, остается одна версия ЧП — «преднамеренное воздействие».

«Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», — подчеркнул Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа на Международной космической станции (МКС) была зафиксирована утечка воздуха. В результате проверки выяснилось, что в бытовом отсеке пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» имеется отверстие диаметром около 2 мм. Космонавты оперативно заделали пробоину специальным герметиком.

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