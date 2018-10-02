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Роскосмос создает «суперКБ» для полетов на Луну

Техника

Новая миссия полетит к Луне, чтобы собрать реголит

Москва, 2 октября 2018, 02:48 — REGNUM  Большое конструкторское бюро будет создано для разработки сверхтяжелой ракеты, сообщил 1 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы начинаем работу по Луне с 2021 года. Наша новая автоматическая миссия полетит к Луне, мы планируем посадку, забор грунта. Причем бур будет работать на глубине нескольких метров, чтобы не космическую пыль собирать, а реальный реголит. И доставлять его на Землю. А потом, когда у нас появится сверхтяжелые ракеты… Я сегодня провел, кстати говоря, первое большое совещание по организации работ по сверхтяжу. Определили, кто из конструкторов будет этим заниматься, формировать большое «суперКБ», — заявил Рогозин.

По его словам, сами полеты запланированы на 2028 год.

«Мы собираемся с «Восточного» запустить наш сверхтяж. Это возвращение к той масштабнейшей программе Советского Союза, ему это было по плечу. Мы возвращаемся уже на новой, высокотехнологичной основе. Сверхтяжелая ракета позволит толкнуть космический корабль со второй космической скоростью в дальний космос», — пояснил глава Роскосмоса.

Также Рогозин рассказал о подготовке совместного с Европейским космическим агентством проекта «Экзомарс».

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Роскосмос
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