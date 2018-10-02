Рогозин назвал болезненными санкции в сфере микроэлектроники

Москва, , 01:32 — REGNUM Иностранные санкции не отразятся на российской работе в космосе, рассказал 1 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Все, что нужно было заменить, мы заменили. В течение четырех лет 2014 по 2018 годы была проведена колоссальная работа по импортозамещению в части создания вооружений военной и специальной техники», — заявил Рогозин.

По его словам, РФ не закупает на Западе космическую технику, а наоборот, является ее экспортером, в частности, двигателей РД-180.

«Болезненны санкции против микроэлектроники. Потому что не развивали ее последние годы, но мы справляемся. Сумели сократить типы номиналов электронной компонентной базы, найти инженерные конструкторские решения, которые полностью компенсировали провалы. Что касается ракет — мы делаем все сами, космодромы — сами, двигатели и многое другое», — пояснил глава Роскосмоса.