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ВМФ России получил опытовое судно «Ладога»

Техника

На судне поднят Андреевский флаг

ВМФ России получил опытовое судно «Ладога»
Иллюстрация: ВМФ России
Судно ВМФ «Ладога»

Санкт-Петербург, 2 октября 2018, 00:08 — REGNUM  Главком ВМФ России Владимир Королёв приказал зачислить в состав Военно-морского флота опытовое судно «Ладога» (проект 11 982), построенное по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз». 1 октября в порту города Ломоносов под Петербургом на судне был поднят Андреевский флаг.

«Опытовое судно проекта 11 982 предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ.

Судно «Ладога» имеет длину 63 метра, ширину 10 метров, осадку до 4 метров. Его скорость до 12 узлов, экипаж — 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, головное опытовое судно «Селигер» проекта 11 982 было построено на ПСЗ «Янтарь» в Калининградской области и спущено на воду в июле 2011 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Калининградской области поисково-спасательное судно ушло на Азовское море

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