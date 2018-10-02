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Рогозин: Осталась только одна версия возникновения дыры в «Союзе»

Техника

Это было сделано преднамеренно

Москва, 2 октября 2018, 00:05 — REGNUM  Дыра в обшивке космического корабля «Союз МС-09» появилась не по причине производственного брака. Об этом 1 октября заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

Рогозин пояснил, что по проблеме дыры в обшивке «Союза МС-09» работает несколько комиссий. Однак из комиссий, которая исследовала все стадии производства корабля установила, что пробоина не могла возникнуть в результате производственного брака.

Таким образом, единственная оставшаяся версия — «преднамеренное воздействие».

«Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», — сказал Рогозин.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции произошла утечка воздуха. После проверки экипаж обнаружил пробоину в бытовом отсеке пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Космонавты оперативно заделали пробоину.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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