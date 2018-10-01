Нижегородское предприятие завершает испытания миномета «Набросок»

Нижний Новгород, , 23:21 — REGNUM Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») проводит государственные испытания миномета и самоходной артиллерийской установки, созданных в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок».Предварительные испытания миномета «Набросок-Дрок» и самоходной артустановки калибра 120 мм «Набросок-Флокс» начались еще в январе 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документацию предприятия.

В соответствии с соглашением, подписанном предприятием, испытания и утверждение конструкторской документации для серийного производства этих видов вооружения завершатся к 25 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков рассказал о разработке российскими специалистами комплекса артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена «Набросок», предназначенного для ракетных войск и артиллерии.

По его словам, предусмотрены разные варианты базового шасси, включая технику для оснащения арктических подразделений. Планировалось, что комплекс «Набросок» будет внедрен в российские войска в 2019 году.

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