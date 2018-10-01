ВМС США впечатлены российской АПЛ «Казань»

Вашингтон, , 22:48 — REGNUM «Самая передовая и скрытная атомная подводная лодка России, которая когда-либо выходила в море» — под таким названием вышла статья в американском издании The National Interest. Речь идет о российской атомной подводной лодке К-561 «Казань».

Издание сообщает, что данная лодка должна поступить в состав ВМФ РФ в 2019 году. 24 сентября этого года он вышла в море на заводские ходовые испытания. АПЛ «Казань» создается по модернизированному проекту 08851 «Ясень-М».

В статье сравнивают «Казань» с ее предшественницей АПЛ К-560 «Северодвинск». В отличие от «Северодвинска» она короче на десять метров, имеет восемь торпедных аппаратов вместо десяти, но десять пусковых установок для запуска крылатых ракет, на две больше, чем у предшественницы. На каждую ПУ приходится по четыре ракеты.

Таким образом, многоцелевая АПЛ «Казань» обладает мощнейшим ударным потенциалом, делает вывод издание.

Очень высоко оценивают возможности «Казани» американские военные из ВМС США. По их мнению, российским конструкторам удалось в этой лодке достичь отличных показателей по уровню шума, теперь по этому показателю она сопоставима с американскими подлодками класса «Вирджиния». Кроме того, американцы отмечают, что Россия сделала упор на развитие подводного флота, и именно на эти цели направлено значительное финансирование.

По планам Минобороны РФ, должно быть построено еще пять таких субмарин: «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Подробная информация по АПЛ «Казань» недоступна по понятным причинам. Однако основные параметры известны.

Глубина погружения данной подлодки составляет пятьсот метров. В экипаже шестьдесят четыре человека. Лодка под водой может развивать скорость до тридцати одного узла. Кроме торпед, лодка несет крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».