ФБР раскрыло дело о детской порнографии с помощью Face ID на iPhone X

Колумбус, США, , 20:23 — REGNUM Сотрудники ФБР США в городе Колумбус (штата Огайо) впервые использовали Face ID для того, чтобы разблокировать смартфон подозреваемого (28-летнего Гринта Мичальски), где могли храниться цифровые улики. Если бы телефон был заблокирован с помощью пароля, то, согласно американским законам, мужчина мог бы не свидетельствовать против самого себя, однако отпечаток пальца или лицо человека не защищены юридически таким же образом, что создало определённую «лазейку» для правоохранителей. Об этом случае сообщило издание Forbes со ссылкой на открытые документы о расследовании.

Сотрудники ФБР проводили обыск в доме Мичальски 10 августа в связи с подозрениями в хранении детской порнографии. У правоохранителей был ордер на досмотр содержимого цифровой техники мужчины. Сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили iPhone X и попросили подозреваемого разблокировать его, после чего сами проверили все содержимое устройств и зафиксировали данные, необходимые для расследования. Отмечается, что следователям понадобится досмотреть содержимое iPhone ещё раз, но теперь для этого им не понадобится подносить смартфон к лицу подозреваемого — у бюро имеется устройство, позволяющее обходить блокировку на телефоне.

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Подозреваемому в концу сентября были предъявлены обвинения в получении и хранении детской порнографии. Для того, чтобы вычислить мужчину, один из сотрудников ФБР выдал себя за отца, который якобы заинтересован в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. Позднее следствие использовало эти доказательства для предъявления обвинений.

Отметим, что американские законы позволяют подозреваемым не свидетельствовать против самих себя. Под это определение попадает, например, невыдача паролей от различных устройств. Однако такие методы блокировки смартфонов и других устройств, как Face ID или Touch ID, под эту категорию не подпадают, поскольку в 2017 американские суды постановили, что есть разница между использованием пароля и блокировкой с помощью систем распознавания. Поэтому даже если бы Мичальски отказался сотрудничать со следствием, то по закону его могли бы обязать это сделать.

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