«Амбициозный проект»: появились первые оценки Assassins Creed Odyssey

Квебек , Канада, , 17:46 — REGNUM Сегодня, 1 октября, спал официальный запрет на публикацию оценок и мнений по выходящей игре Assassins Creed Odyssey. Зарубежные порталы и известные блогеры поспешили поделиться своим мнением о новом проекте в мире Assassins Creed. Несмотря на опасения сообщества, игра была тепло встречена критиками и специализированными изданиями.

«Идеальная во всём Assassins Creed Origins повернула серию на путь, которого мы никак не могли представить раньше. В Odyssey есть это всё и даже больше», — отмечает Сэм Ловеридж из GAMESRADAR.

«Assassins Creed Odyssey удивительно амбициозный проект. У него получилось очень детально воссоздать Древнюю Грецию во всём её величии и при этом заселить её очень весёлыми и человечными персонажами» — Колин Кэмпбел, Polygon.

По правилам игровой журналистики, критики и рецензенты не имеют права выкладывать на всеобщее обозрение мнения об игре до наступления определённой даты, указанной разработчиками. Компания Ubisoft указала этой датой 1-е октября, и в сети появились десятки рецензий от крупнейших игровых издательств.

Игра стала первой в серии, получившей 86 баллов на Metacritic из 100 возможных. Практически все игровые издания ставят ей 9 баллов из 10 и отмечают качественный открытый мир и продвинутую ролевую систему. Компания разработчиков Ubisoft ранее заявляла, что серия Assassins Creed станет полноценной ролевой игрой и перестанет быть приключенческим экшеном.

Напоминаем, что Assassins Creed Odyssey станет 11-ой игрой в серии Assassins Creed. Игра появится на прилавках 5-го октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Assassins Creed скоро: компьютерные игры — старое зло или новое просвещение