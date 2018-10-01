Создание интегрированной системы ПВО и РЭБ Сирии идет полным ходом

Дамаск, , 17:25 — REGNUM В открытой печати появился ряд интересных деталей, касающихся возможностей системы радиоэлектронной борьбы, размещенной на территории Сирийской Арабской Республики.

Кроме наземных комплексов РЭБ, комплексов РЭБ авиации, намечено усиление средствами РЭБ и ПВО и группировки ВМФ в Средиземном море. Все эти составляющие, наземная, воздушная и морская, будут интегрированы в единую комплексную систему управления.

С точки зрения возможностей новая усиленная система РЭБ САР будет видеть даже момент подготовки самолета к взлету с аэродрома, который находится в Израиле, Саудовской Аравии или в Европе. С этого момента потенциальная воздушная цель уже будет контролироваться интегрированной системой ПВО.

Система присваивает этой потенциальной воздушной цели номер и автоматически ее сопровождает. В зависимости от угрозы, исходящей от цели, предлагаются варианты действий от просто сопровождения до действий по подавлению или радиоэлектронному поражению, или же огневое поражение.

Россия проводит усиленную модернизацию системы ПВО и создание мощной системы РЭБ на территории Сирии. Данный шаг предпринят вынужденно, после гибели российского самолета-разведчика Ил-20 с пятнадцатью военнослужащими на борту над Средиземным морем из-за действий израильских ВВС.

Возможности данной системы очень беспокоят Израиль, а также США и их союзников по международной коалиции. Это серьезно затрудняет проведение в жизнь краеугольной военной стратегии стран Запада по проецированию силы с помощью авиационных и ракетных ударов.