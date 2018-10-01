В России начались госиспытания новейшей планирующей авиабомбы «Дрель»

Москва, , 17:13 — REGNUM В России стартовали государственные испытания планирующей авиабомбы «Дрель», разработанную концерном «Техмаш» для Военно-космических сил, сообщил 1 октября журналистам замглавы концерна Александр Кочкин.

По его словам, которые цитирует агентство «Интерфакс», на данный момент авиабомба «Дрель» уже подтвердила характеристики, заявленные ее разработчиками. Более того, Александр Кочкин заявил об отсутствии опасений за результаты госиспытаний, которые должны завершиться уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, 500-кг планирующая авиационная бомба «Дрель» позволяет самолетам оперативно-тактической авиации поражать наземные цели с расстояния более 30 км. Корректировка траектории падения бомбы происходит при помощи навигационной системы «ГЛОНАСС».

Применение такого боеприпаса обеспечивает выполнение боевой задачи без захода в зону действия системы ПВО противника. Кроме того, идущая к цели «Дрель» не обнаруживается вражескими радарами. Уничтожение групповых или площадных целей может осуществляться кассетными зарядами, выпускаемыми «Дрелью» на высоте 250 метров.

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