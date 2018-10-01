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Новый британский авианосец Queen Elizabeth получил истребители F-35B. Видео

Техника

Два истребителя F-35B Lightning II будут участвовать в тестировании совместимости систем британского корабля и новейших американских самолетов

Лондон, 1 октября 2018, 16:30 — REGNUM  На палубу нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth впервые сели два новейших американских истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, сообщает 1 октября пресс-служба Королевского флота Великобритании.

С этого момента, уточняет пресс-служба, начинается четырехмесячное развертывание авиакрыла корабля. За это время четыре пилота совершат 500 вылетов, в ходе которых будет проверена совместимость систем свежепостроенного британского авианесущего корабля и новейших американских самолетов.

HMS Queen Elizabeth стал первым в серии из двух новейших британских авианосцев. Авианосец достроен в 2016 году, а его полная боевая готовность должна наступить в 2020 году. Авианосец будет нести на борту 12 истребителей-бомбардировщиков вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II, а также вертолёты Merlin и конвертопланы V-22 Osprey. Всего авиакрыло корабля должно насчитывать 40 летательных аппаратов с возможностью усилить его до 70 воздушных машин.

Авианосец обслуживается экипажем из 700 человек, помимо которых на его борту будет находится 300 пилотов и специалистов из состава авиакрыла.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября ВВС США впервые применили в бою новейшие F-35B Lightning II, нанеся воздушный удар по боевикам в Афганистане. В этот же день на территории США произошла первая авиакатастрофа аналогичной воздушной машины.

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