Volkswagen назвал цены внедорожной версии кроссовера Tiguan

Москва, , 16:16 — REGNUM Базовая комплектация внедорожной версии кроссовера Volkswagen Tiguan обойдётся российским покупателям в 1 млн 739 тыс. рублей. Цены на автомобиль 1 октября объявила пресс-служба российского офиса марки.

Volkswagen представил этот вариант кроссовера на прошедшем мотор-шоу в Москве. Машина получила внедорожные бамперы, 17-дюймовые колеса из лёгкого сплава, спойлер R-Line и чёрные корпуса боковых зеркал. Автомобиль можно приобрести в четырёх цветовых вариантах, причём крыша модели может быть окрашена в чёрный цвет.

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Напомним, Tiguan — компакт-кроссовер, который немецкая компания выпускает с 2007 года. Эти автомобили производятся на предприятиях компании в Вольфсбурге (Германия), в Аурангабаде (Индия) и на российском заводе Volkswagen в Калуге.

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