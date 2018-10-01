Понедельник, 1 Октября 2018 года
16:50:19 МСК

Volkswagen назвал цены внедорожной версии кроссовера Tiguan

Техника

Стать обладателем этого автомобиля можно за 1 млн 739 тыс. рублей

Москва, 1 октября 2018, 16:16 — REGNUM  Базовая комплектация внедорожной версии кроссовера Volkswagen Tiguan обойдётся российским покупателям в 1 млн 739 тыс. рублей. Цены на автомобиль 1 октября объявила пресс-служба российского офиса марки.

Volkswagen представил этот вариант кроссовера на прошедшем мотор-шоу в Москве. Машина получила внедорожные бамперы, 17-дюймовые колеса из лёгкого сплава, спойлер R-Line и чёрные корпуса боковых зеркал. Автомобиль можно приобрести в четырёх цветовых вариантах, причём крыша модели может быть окрашена в чёрный цвет.

Читайте также: Во второй половине сентября цены на машины изменили 17 брендов

Напомним, Tiguan — компакт-кроссовер, который немецкая компания выпускает с 2007 года. Эти автомобили производятся на предприятиях компании в Вольфсбурге (Германия), в Аурангабаде (Индия) и на российском заводе Volkswagen в Калуге.

Читайте ранее в этом сюжете: Toyota представила в России новую версию кроссовера Fortuner TRD

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить