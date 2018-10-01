Вышел первый трейлер комедии «Холмс и Ватсон» с Уиллом Феррелом

Лос-Анджелес, США, , 16:01 — REGNUM Опубликован трейлер фильма «Холмс и Ватсон», в котором роль знаменитого сыщика исполнил комедийный актёр Уилл Феррел. Ролик был выложен 1 октября на портале The Hollywood News.

Снимал картину Итан Коэн. Роль Ватсона досталась Джону Си Райли («Братья Систерс», «Стражи галактики»), а роль Майкрофта Холмса — Хью Лори. Премьера картины в России запланирована на 8 ноября 2018 года.

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Напомним, зрители знают Уилла Феррела по таким фильмам, как «Здравствуй, папа, Новый год!», «Телеведущий», «Сводные братья» и «Эльф». Он также является частым участником шоу Saturday Night Live.

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