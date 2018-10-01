Понедельник, 1 Октября 2018 года
15:26:44 МСК

Во второй половине сентября цены на машины изменили 17 брендов

Техника

В частности, Renault подняла цены на модели Logan, Sandero, Kaptur и Duster

Москва, 1 октября 2018, 15:00 — REGNUM  В период с 16 по 30 сентября 2018 года цены на автомобили изменили 17 брендов. Об этом 1 октября сообщило агентство «Автостат».

В частности, Renault подняла цены на модели Logan, Sandero, Kaptur и Duster. Audi увеличила стоимость 18 моделей. Другая немецкая компания — BMW предупредила покупателей о том, что поднимает цены на 9 моделей с 1 октября 2018 года. Стоит также отметить, что дважды в сентябре 2018 года повышение цен проводила компания Mitsubishi.

Читайте также: В России серьёзно подорожал китайский кроссовер Changan CS35

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что такой автопроизводитель, как Jeep поднял цены на автомобили на 15−250 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Читайте ранее в этом сюжете: Jeep поднял в России цены почти на все комплектации кроссоверов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить