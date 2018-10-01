Во второй половине сентября цены на машины изменили 17 брендов

Москва, , 15:00 — REGNUM В период с 16 по 30 сентября 2018 года цены на автомобили изменили 17 брендов. Об этом 1 октября сообщило агентство «Автостат».

В частности, Renault подняла цены на модели Logan, Sandero, Kaptur и Duster. Audi увеличила стоимость 18 моделей. Другая немецкая компания — BMW предупредила покупателей о том, что поднимает цены на 9 моделей с 1 октября 2018 года. Стоит также отметить, что дважды в сентябре 2018 года повышение цен проводила компания Mitsubishi.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что такой автопроизводитель, как Jeep поднял цены на автомобили на 15−250 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

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