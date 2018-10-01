«Электромагнитное оружие» — против против всякого меча создается и щит

Москва, , 14:15 — REGNUM Не совсем верно говорить о том, что «начались испытания электромагнитного оружия», ведь и сам по себе термин «электромагнитное оружие» очень расплывчатый, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что российские системы электромагнитного оружия уже испытываются как в лабораториях, так и на полигонах. По его словам, оружие является перспективным, так как будет способно сжигать электронику боевой техники противника.

Во-первых, представители КРЭТ сказали не о начале испытаний, а о том, что они проходят постоянно и в разных условиях. Строго говоря, термин «электромагнитное оружие» очень расплывчатый. Под него можно подвести даже электромагнитные взрыватели времен Второй мировой войны.

Правильнее было бы заявлять об СВЧ-вооружении, так как в нашем случае речь идет именно о системах, использующих в качестве поражающего фактора излучение сверхвысокой частоты, иногда называемое электромагнитным «выстрелом».

Об испытаниях каких именно систем вооружения идет речь, конкретных сообщений пока нет, но, скорее всего, имеются в виду установки, воздействующие на электронные составляющие систем связи, навигации и наведения.

Можно напомнить об «антидроновых ружьях», недавно представленных на форуме «Армия-2018». Такое ружье предназначено для борьбы с беспилотниками противника методом импульсного воздействия на их электронику.

Вполне допустимо, что на аналогичных принципах может быть создан комплекс противодействия управляемым ракетам. Под губительное воздействие СВЧ-импульса могут попадать как системы связи ракеты с оператором, так и системы самонаведения.

При этом нельзя забывать, что против всякого меча создается и щит, способный отразить его удар.

Читайте также: В России начались испытания электромагнитного оружия