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В сети появилась информация о восьмом поколении Mercedes-Benz SL

Техника

Автомобиль получит традиционную складную тканевую крышу

Лондон, 1 октября 2018, 14:00 — REGNUM  Компания Mercedes-Benz выпустит восьмое поколение кабриолета SL в 2020 году. В основу автомобиля ляжет та же платформа, на базе которой построена модель AMG GT. Об этом 1 октября рассказал британский портал Autocar.

По имеющейся информации, новый SL получит традиционную складную тканевую крышу вместо жесткой конструкции, которая была реализована на двух последних генерациях.

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Напомним, Mercedes-Benz выпускает кабриолеты SL с 1954 года. В 2015 году компания выпустила рестайлинг шестого поколения модели. В 2018 году на рынок должно выйти седьмое поколение.

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