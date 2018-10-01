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Видео: в «Сколково» прошли испытания беспилотного микроавтобуса КамАЗа

Техника

В салоне машины нет руля и педалей

Москва, 1 октября 2018, 12:50 — REGNUM  В центре «Сколково» журналисты протестировали беспилотное маршрутное такси, разработкой которого занимается КамАз и Нами. Об их впечатлениях 1 октября рассказал портал Car.

В просторном салоне машины нет ни руля, ни педалей, эксперты отметили, что ездить на автомобиле исключительно в роли пассажира гораздо менее интересно, чем в случае, когда машиной можно управлять или когда в ней сидит водитель. Во время тестирования беспилотный электрический микроавтобус разгонялся до скорости 20 км/ч, общая длина преодоленного маршрута составила 500 м. Разработчики отметили, что теоретически автомобиль может разогнаться до 110 км/ч.

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Напомним, беспилотный концепт-кар «ШАТЛ» КамАз и НАМИ впервые показали в сентябре 2016 года на Московском автосалоне. В проекте также участвовали разработчики из компании «Яндекс».

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