Фото: в 2019 году Suzuki выпустит кроссовер стоимостью 450 тыс. рублей

Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM Японская компания Suzuki собирается выпустить в 2019 году на рынок Индии кроссовер, стоимость которого составит около 500 тыс. рупий (450 тыс. рублей по текущему курсу). Об этом 1 октября сообщил портал Auto-Indica.

https://twitter.com/AutoIndica/status/1046642710495612928

Новинка получит название Future-S. Компания позиционирует данное авто как компакт-кроссовер, однако по факту это будет кросс-хетчбэк, оборудованный 1,2-литровым бензиновым мотором. Ожидается, что в основу машины ляжет платформа Heartect. Производить автомобиль будет компания Maruti Suzuki.

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Напомним, Suzuki является держателем контрольного пакета акций Maruti Suzuki. Эта компания была основана в 1981 году, изначально она называлась Maruti Udyog.

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