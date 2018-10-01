Названа тройка самых лучших китайских SUV авторынка России

Москва, , 12:02 — REGNUM Эксперты портала «Автоновости дня» составили топ-3 лучших китайских автомобилей класса SUV, которые присутствуют на рынке России. Список был опубликован 30 сентября на сайте издания.

Место лидера они отдали рамному внедорожнику Haval H9. Вторую строчку рейтинга заняла модель Atlas от Geely. Замыкает топ-3 Lifan X60, который является одним из самых продаваемых представителей китайского автопрома в сегменте SUV российского авторынка.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало топ-5 самых брутальных внедорожников. Первое место в нём досталось Jeep Grand Cherokee, пятое — отечественному УАЗу. В список также вошли BMW X5 M, Chevrolet Tahoe и Audi Q7.

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