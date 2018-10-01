Сеть «Барракуда» укроет морпехов США от беспилотников

Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Для маскировки от вражеских беспилотников американские морские пехотинцы получат специальные камуфляжные сетки. Об этом пишет портал Military.com.

Отмечается, что маскировочная сеть, получившая название «Барракуда», изготовлена из тех же материалов, которые используются американскими военными для сокрытия командных пунктов и транспорта. По словам директора компании-производителя амуниции, в современных условиях, когда дроны стали доступны каждому, важно дать солдатам возможность укрыться от наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «НПО «Радар ММС» Иван Анцев заявил о создании в России искусственного интеллекта для беспилотников и самолетов. По его словам, НПО создало модульный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) «Касатка», который может быть унифицирован с беспилотниками, самолетами и вертолетами.

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