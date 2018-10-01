Компания Continental создала систему, повышающую эффективность электрокаров

Ханчжоу, Китай, , 10:53 — REGNUM Компания Continental представила на форуме Future Mobility Conference 2018, которая прошла в китайском Ханчжоу, систему управления климатом, способную повысить эффективность электромобилей. Об этом 1 октября сообщил журнал «За рулём».

https://twitter.com/Autoline/status/1044616025239629824

Согласно заявлениям компании, представленная разработка должна решить проблему неэффективного расходования энергии электрокаров при работе климатической установки. Отмечается, что она также может сделать более комфортной жизнь владельцев машин с классическими ДВС. Производство системы начнётся в конце 2019 года.

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Напомним, немецкая компания Continental занимается производством шин и автокомпонентов. Она была основана в 1871 году, её штаб-квартира находится в городе Ганновер.

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