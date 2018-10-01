В августе сегмент автомобилей SUV занял рекордную долю на рынке России

Москва, , 10:14 — REGNUM В августе 2018 года в России было продано 61,2 тыс. автомобилей класса SUV, доля сегмента кроссоверов и внедорожников на рынке составила 44,6%. Об этом 30 сентября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что в 2018 году это рекордный показатель для данного сегмента авторынка, абсолютный рекорд машины класса SUV поставили в декабре 2017 года, тогда их доля на рынке составила 46,2%.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что в период с января по август 2018 года в России продажи подержанных кроссоверов и внедорожников выросли на 6,4%. Лидирует в данном сегменте рынка LADA 2121. В топ-5 также вошли Chevrolet NIVA, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.

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