Эксперты составили топ-5 самых ненадежных автомобилей

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Брюссель, , 09:16 — REGNUM Эксперты составили антирейтинг легковых машин, которые ломаются уже при небольшом пробеге. Список был опубликован 30 сентября на сайте издания The Siver Times.

Первую строчку занял китайский кроссовер Lifan X50, имеющий большие проблемы с электроникой и механическими частями салона. На втором месте оказался отечественный Chevrolet Niva, слабым местом которого назван салон. На третьей позиции оказался Renault Duster. В топ-5 также вошли Chevrolet Cruze и Citroen C4 II.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых брутальных внедорожников. Место лидера эксперты отдали Jeep Grand Cherokee. В топ-5 также вошли BMW X5 M, Chevrolet Tahoe, Audi Q7 и УАЗ «Патриот».

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