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Kia покажет на автосалоне в Париже «мягкий гибрид» Sportage 2019

Техника

Автомобиль получит мотор-генератор мощностью 14 л. с

Сеул, 1 октября 2018, 08:57 — REGNUM  На предстоящем мотор-шоу в Париже южнокорейская компания Kia покажет посетителям гибридный вариант обновлённого кроссовера Sportage. Об этом 20 сентября сообщил портал The Siver Times.

Ожидается, что данная версия авто будет «мягким гибридом». Она будет оборудована 2-литровым турбированным дизельным двигателем и мотор-генератором мощностью 14 л. с. Запас энергии аккумуляторов автомобиля составит 0,46 кВт*ч.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Kia представила обновлённый Sportage на Московском автосалоне. Автомобиль получил изменённую внешность, доработанный салон и ряд новых функций.

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