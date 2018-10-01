Ford назвал дату премьеры компакт-кроссовера Territory

Пекин, , 08:41 — REGNUM Ford назвал дату премьеры в Китае кроссовера Territory. Этот автомобиль класса SUV будет представлен 16 октября 2018 года, сообщил 30 сентября портал NJCar.

Машина по факту является перелицованным JMC Yusheng S330. Она будет оборудована 1,5-литровым 143-сильным двигателем. Покупатели смогут выбрать в пару к нему 6 ступенчатую механическую или автоматическую коробку. Также компания намерена выпускать гибридную версию Territory, частью силовой установки которого станет тот же самый двигатель.

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Напомним, Yusheng S330 выпускается JMC с 2016 года. Этот компакт-кроссовер автопроизводитель впервые показал в апреле 2016 года на мотор-шоу в Пекине.