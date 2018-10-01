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Киев установил еще одну телевышку для распространения пропаганды в ДНР

Техника

Пока что результатов это не приносит

Киев, 1 октября 2018, 07:34 — REGNUM  Предприятие «Телесети Украины» установило на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики (ДНР) телебашню высотой 190 м, сообщает 1 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, телебашня расположена в городе Горняк. Компания рассчитывает на то, что башня сможет посылать телевизионный сигнал на территорию ДНР, транслируя жителям республики лживую пропаганду киевской хунты. Также в компании заявляют, что 190-метровая телебашня стала самой высокой башней, построенной на Украине за последние 27 лет.

Напомним, в августе 2017 года Киев установил в селе Бахмутовка, находящемся под контролем ВСУ, 134-метровую вышку, которая транслирует украинскую пропаганду на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).

Читайте ранее в этом сюжете: Украинское ТВ можно смотреть в ДНР и ЛНР, но там предпочитают российские

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