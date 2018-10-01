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Эксперты составили рейтинг самых брутальных внедорожников

Техника

Пятое место в списке занял отечественный УАЗ «Патриот»

Эксперты составили рейтинг самых брутальных внедорожников
Внедорожник

Москва, 1 октября 2018, 07:25 — REGNUM  Эксперты составили топ-5 самых брутальных внедорожников в мире. Первое место они решили отдать модели Grand Cherokee от Jeep. Список был опубликован 30 сентября на портале SpeedMe.

На втором месте расположился BMW X5 M, на третьем — Chevrolet Tahoe. Четвёртую позицию эксперты издания решили отдать Audi Q7. Замыкает топ-5 отечественный внедорожник УАЗ «Патриот».

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, пикап производства УАЗ в августе 2018 года вышел в лидеры на российском рынке пикапов. За обозначенный период в России было продано 1 тыс. экземпляров этого автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Пикап УАЗа лидирует в продажах пикапов в России в августе

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