Эксперты составили рейтинг самых брутальных внедорожников

Москва, , 07:25 — REGNUM Эксперты составили топ-5 самых брутальных внедорожников в мире. Первое место они решили отдать модели Grand Cherokee от Jeep. Список был опубликован 30 сентября на портале SpeedMe.

На втором месте расположился BMW X5 M, на третьем — Chevrolet Tahoe. Четвёртую позицию эксперты издания решили отдать Audi Q7. Замыкает топ-5 отечественный внедорожник УАЗ «Патриот».

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, пикап производства УАЗ в августе 2018 года вышел в лидеры на российском рынке пикапов. За обозначенный период в России было продано 1 тыс. экземпляров этого автомобиля.

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