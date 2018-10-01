В России серьёзно подорожал китайский кроссовер Changan CS35

Москва, , 07:15 — REGNUM В сентябре 2018 года в России подорожал китайский кроссовер Changan CS35. Цены всех его комплектаций увеличились на 160−185 тыс. рублей. Об этом 30 сентября сообщило агентство «Автостат».

Базовый вариант автомобиля сейчас обойдётся покупателю в 959 тыс. 880 рублей. За эту сумму он получит переднеприводную машину с двигателем, рабочий объём которого равен 1,6 л. В паре к нему будет идти механическая коробка передач. Стоимость топовой версии авто составит уже 1 млн 111 тыс. 80 рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в России подорожали все варианты комплектаций седана Kia Optima и кроссовера Kia Sorento Prime. Стоимость всех версий седана увеличилась на 20 тыс. рублей, кроссовера — на 30 тыс. рублей.

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