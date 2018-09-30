Компания Mojang анонсировала новую игру во вселенной Minecraft

Стокгольм, , 20:18 — REGNUM Компания-разработчик Mojang (знаменитая созданием игры Minecraft) объявила о запуске нового игрового проекта в известной кубической вселенной. Новая игра будет называться Minecraft: Dungeons и, в отличие от оригинальной игры, выйдет в жанре dungeon-crawler (ролевая игра, основная цель которой — прохождение подземелий, заполненных разнообразными противниками).

Игра будет кооперативной, а прохождение рассчитано на четырёх игроков. Первую демонстрацию игры разработчики планируют осуществить в второй половине 2019 года.

Напоминаем, что Minecraft — популярная компьютерная игра в жанре песочницы с огромным, автоматически генерируемым открытым миром и элементами симулятора выживания. Она вышла в 2009 году и с тех пор получила несколько сюжетных ответвлений в той же игровой вселенной. В игровом процессе оригинальной Minecraft много времени отведено путешествию по различным подземельям в поисках сокровищ и ценных ресурсов.

Новый проект студии Mojang будет сконцентрирован именно на этом игровом аспекте. Пользователи получат возможность создать собственного персонажа и путешествовать по игровым подземельям в компании друзей.

Читайте ранее в этом сюжете: Толерантность в карточных играх: Artifact обвинили в расизме