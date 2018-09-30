Новейшая авиаракета «Бронебойщик» скоро поступит на вооружение ВКС

Москва, , 13:13 — REGNUM Новейшая российская неуправляемая авиаракета С-80ФП «Бронебойщик» может быть принята на вооружение уже в следующем году, сообщает30 сентября Интерфакс со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

Кочкин заявляет, что государственные испытания авиаракеты практически подошли к концу, сейчас идёт оформление документации. По результатам испытаний Министерство обороны РФ будет принимать решение о взятии на вооружение ракеты.

В случае положительного решения, ракета будет принята на вооружение российскими ВКС уже в следующем году.

Напомним, что новейшая авиаракета С-8ОФП «Бронебойщик» предназначется для запуска с боевых вертолётов и самолётов, в том числе Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, Ми-28, Ка-52. Ракета используется для поражения бронированных целей на расстоянии до шести километров. Особенностью данной авиаракеты является её способность взрываться, в зависимости от настроек, до преграды, внутри неё и за ней.