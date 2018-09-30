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Личные данные британских министров оказались доступны всем

Техника

Сбоем воспользовались хакеры и поглумились над политиками

Лондон, 30 сентября 2018, 02:07 — REGNUM  Нарушение в системе безопасности приложения, разработанного для Консервативной партии Великобритании, привело к утечке личных данных министра финансов Филипа Хаммонда, бывшего главы МИД Бориса Джонсона и некоторых других политиков, сообщает телеканал Sky News.

Сбой произошел в программе, предназначенной для работы на конференции тори в Бирмингеме. Пароль для получения доступа к данным оказался не нужен, достаточно стало ввести электронную почту политиков, указанную на официальном сайте парламента.

Неполадками воспользовались хакеры. Они выложили в сеть телефоны высокопоставленных госслужащих, а также поглумились над их личными профилями в сети. Так, фотография медиамагната Руперта Мердока появилась вместо портрета министра по делам окружающей среды, экологии и сельского хозяйства Майкла Гоува. Вместо изображения Бориса Джонсона злоумышленники загрузили порнографическую картинку.

Позже в Консервативной партии сообщили об устранении ошибки. Известно, что разработала приложение австралийская компания Crowd Comms.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уязвимость, затронувшая около 50 млн пользователей, была обнаружена в работе соцсети Facebook. Она была связана с с функцией «Посмотреть как», позволяющей владельцу аккаунта «увидеть» свою страницу глазами других пользователей.

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