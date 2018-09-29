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Пикап УАЗа лидирует в продажах пикапов в России в августе

Техника

На втором месте японский пикап Toyota Hilux, на третьем — Mitsubishi L200

Пикап УАЗа лидирует в продажах пикапов в России в августе
Якупов Рамиль
УАЗ Patriot Pickup

Москва, 29 сентября 2018, 15:25 — REGNUM  Пикап Ульяновского автозавода (УАЗ) стал первым по продажам пикапов в августе текущего года, сообщает 29 сентября сайт аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, всего в августе 2018 года в России было приобретено 1000 пикапов, что явилось ростом на 41,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Лидером среди продаваемых на российском авторынке пикапов стала модель «Пикап» от УАЗа. Таких машин было в августе приобретено 331, что есть рост в 2,5 раз по сравнению с прошлым годом. На втором месте японский пикап Toyota Hilux граждане Росси приобрели 318 таких автомобилей (рост на 6%). На третьем — Mitsubishi L200 с показателем 213 реализованных экземпляров (падение на 37,4%).

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, пикапы УАЗ теперь будут поставляться на итальянский и мексиканский рынки автомобилей.

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