Модели Lada Vesta Sport и XRay Cross появятся в продаже уже в ноябре

Тольятти, Самарская область, , 14:55 — REGNUM Новинки бренда Lada спортивная версия седана Vesta Sport и полноприводный хэтчбек XRay Cross появятся в продаже уже в ноябре текущего года, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек на открытии дилерского центра в Самаре, сообщает 29 сентября портал Daily-motor.ru.

Также, по словам Птачека, цены на данные модели будут названы уже в октябре. Как считают эксперты, предварительная цена спортивного седана Lada Vesta Sport составит не менее 900−910 тысяч рублей в базовой комплектации, что означает, что в максимальной комплектации цена модели перевалит за 1 миллион рублей и это сделает её самой дорогой в модельной линейке Lada.

Стоимость же XRay Cross также, как ожидается, начнется с цифры в 750 тысяч рублей, так как он будет предлагаться потребителю исключительно в дорогих, «люксовых» комплектациях.

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