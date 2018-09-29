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В США обязали присваивать уникальные пароли «умной» технике

Техника

Закон, обязывающий производителей присваивать уникальные пароли всем устройствам с доступом в интернет, подписал губернатор штата Калифорния

В США обязали присваивать уникальные пароли «умной» технике
JanBaby
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Сакраменто, США, 29 сентября 2018, 14:49 — REGNUM  Закон, обязывающий производителей присваивать уникальные пароли всем устройствам с доступом в интернет, подписал губернатор штата Калифорния (США) 28 сентября.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун подписал первый в США закон о дополнительном обеспечении информационной безопасности цифровых устройств, имеющих доступ в интернет. С 2020 года производители Калифорнии смогут продавать устройства с доступом в интернет только с предустановленным уникальным паролем.

В настоящее время большинство производителей устанавливает на такие устройства общий пароль по умолчанию. Многие пользователи не меняют этот пароль, что упрощает злоумышленникам незаконный доступ к «умным» вещам.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ПО «Завод имени Серго» представил прототип первого российского холодильника, использующего технологию интернета вещей.

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