В России построят комплекс для испытаний двигателей большой тяги

Пермь, , 14:04 — REGNUM Первый в России комплекс для испытаний авиационных двигателей большой тяги будет построен в Перми на базе АО «ОДК-Пермские моторы», 28 сентября сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») построит испытательный комплекс на территории АО «ОДК-Пермские моторы» в поселке Новые Ляды.

В настоящее время ведутся работы по проектированию объектов, ожидается, что общая площадь комплекса составит около 40 тысяч кв. м. Первые испытательные стенды будут построены в 2021 году.

Отметим, что комплекс будет использоваться для испытаний двигателя сверхбольшой тяги ПД-35. Разработка двигателя ПД-35 началась в 2016 году, завершение опытно-конструкторской работы запланировано на 2025 год.