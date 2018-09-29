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В России построят комплекс для испытаний двигателей большой тяги

Техника

Первый в России комплекс для испытаний авиационных двигателей большой тяги будет построен в Перми

В России построят комплекс для испытаний двигателей большой тяги
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Сопло реактивного двигателя

Пермь, 29 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  Первый в России комплекс для испытаний авиационных двигателей большой тяги будет построен в Перми на базе АО «ОДК-Пермские моторы», 28 сентября сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») построит испытательный комплекс на территории АО «ОДК-Пермские моторы» в поселке Новые Ляды.

В настоящее время ведутся работы по проектированию объектов, ожидается, что общая площадь комплекса составит около 40 тысяч кв. м. Первые испытательные стенды будут построены в 2021 году.

Отметим, что комплекс будет использоваться для испытаний двигателя сверхбольшой тяги ПД-35. Разработка двигателя ПД-35 началась в 2016 году, завершение опытно-конструкторской работы запланировано на 2025 год.

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Авиастроение
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