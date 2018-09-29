Никита Мазепин финишировал вторым на гонке GP3 в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 13:17 — REGNUM Российский автогонщик Никита Мазепин, выступающий за команду ART Grand Prix, стал вторым в первой гонке серии GP3, проходящей в рамках Гран-При России в Сочи. Об этом 29 сентября сообщает Матч ТВ.

Первым на трассе стал представитель Италии Леонардо Пульчини, который выступает за команду Campos Racing. Ему потребовалось 38 минут и 56,960 секунды для прохождения дистанции. Мазепину не хватило 3,955 секунды до времени победителя. На третьем месте коллега Никиты Мазепина по команде ART Grand Prix француз Анутан Юбер, чье время составило +7,037 секунды от времени победителя.

Отметим, накануне Никита Мазепин, показавший первое время в квалификационных заездах, был лишен первой позиции на страте за выезд за пределы трассы и стартовал восьмым.