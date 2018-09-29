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Пикапы УАЗ начнут продавать в Италии

Техника

Сообщается о первой тысяче пикапов УАЗ, которые будут поставлены в Италию

Пикапы УАЗ начнут продавать в Италии
ppz
УАЗ

Ульяновск, 29 сентября 2018, 12:42 — REGNUM  О завершении сертификации в Италии автомобиля УАЗ «Пикап» и поставки туда первой партии этих автомобилей, сообщает 29 сентября со ссылкой на представителей российского автопроизводителя портал Car.ru.

Согласно информации портала, на завод в Ульяновск приезжали представители минтранса Италии, которые ознакомились с производством и не сделали предприятию никаких замечаний. Что, как считает портал, является показателем пригодности автомобилей Ульяновского завода для итальянского рынка.

Сообщается также о первой тысяче пикапов УАЗ, которые будут поставлены в Италию. Автомобили будут поставляться в стандартной комплектации с 2,7-литровым дизельным двигателем и на месте будет доступна опция по установке дополнительного оборудования для возможности работы пикапа на сжиженном газе.

Отметим, 24 сентября пресс-служба УАЗа сообщила о начале крупных поставок всего модельного ряда своих автомобилей в Мексику.

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