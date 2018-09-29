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Китайская компания попала в Книгу рекордов Гиннеса

Техника

Компания Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую в мире световую мозаику

Бангалор, Индия, 29 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  Китайская компания Xiaomi, производящая смартфоны и другие электронные устройства, попала в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую в мире световую мозаику, сообщает 28 сентября Twitter-аккаунт компании.

Мозаика из 9690 ламп белого и оранжевого цвета с символикой Xiaomi была установлена перед офисом компании в индийском городе Бангалор. Представители Книги рекордов Гиннеса вручили индийскому подразделению компании соответствующий сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года самым популярным смартфоном на базе ОС Android стал Redmi 5A производства Xiaomi.

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