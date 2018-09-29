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Токийский университет представил концепт-кар из пластмассы

Техника

Проект автомобиля из пластика разрабатывается в рамках программы правительства Японии по созданию инновационных технологий

Токио, 29 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  Разработку автомобиля, на 90% состоящего из пластмассы, представила группа японских инженеров и сотрудников Токийского университета, сообщает NHK.

Проект автомобиля из пластика разрабатывается в рамках программы правительства Японии по созданию инновационных технологий.

Основной проблемой при использовании пластмассы в автомобилестроительной промышленности является недостаточная прочность этого материала. Группе японских разработчиков удалось добиться необходимой прочности, используя сочетания разных видов пластмасс.

Разработчики отмечают, что использование пластмассы в качестве основного материала позволяет уменьшить вес автомобиля на 40%. Ожидается, что новая технология особенно заинтересует производителей электрокаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе компания Tesla анонсировала выпуск бюджетного электромобиля до 2022 года.

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