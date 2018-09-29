КамАЗ и НАМИ представили беспилотный электробус ШАТЛ

Москва, , 09:44 — REGNUM Первые образцы беспилотного электробуса ШАТЛ (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) представили на всеобщее обозрение компании КамАЗ и НАМИ, сообщает 29 сентября портал Car.ru.

Сообщается, что разработка ШАТЛа была начата ещё в 2016 году, а спустя два года с завода вышло два первых тестовых образца.

Автобус оборудован четырьмя раздвижными дверьми, а в его салоне расположено 12 пассажирских мест. Также электробус оборудован автопилотом от НАМИ, который позволит управлять беспилотным транспортным средством с помощью навигационных устройств, загружаемых карт и технического зрения. Последнее позволит автобусу безопасно передвигаться по проезжей части.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Volvo начала тестовые испытания по использованию беспилотных карьерных самосвалов и экскаваторов.