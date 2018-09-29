Британские СМИ: Российский Су-57 — это самолет для Третьей мировой войны

Лондон, , 08:07 — REGNUM Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 можно назвать самолетом Третьей мировой войны. Об этом накануне, 28 сентября, написало издание Daily Express, проанализировав вооружение этого самолета.

Издание констатирует, что Су-57 будет вооружен ракетой, которая на данный момент не имеет аналогов в мире. Речь идёт о гиперзвуковой ракете Р-37М, которая способна поражать цели, движущиеся на высокой скорости, на расстоянии более 300 километров. Фактически это гарантирует России превосходство в воздушных боях, так как пока ни одной страны мира нет ракет для самолетов с такой дальностью поражения.

Известно, что эта ракета разрабатывалась с конца нулевых годов в корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Однако это далеко не все, что делает Су-57 крайне опасным противником. Дело в том, что истребитель фактически будет оснащен искусственным интеллектом — обзорно-прицельное оборудование и комплексная система управления будут работать в автоматическом режиме даже во время боя.

Кроме того, Су-57 может стать носителем тактического ядерного оружия.

Напомним, что Су-57 совершил свой первый полет в начале 2010 года. На данный момент существует 10 единиц Су-57, которые участвуют в многочисленных летных испытаниях.

Стоит отметить, что на Западе СМИ сознательно выставляют Россию в образе агрессора и периодически описывают приемущества того или иного российского оружия, утверждая, что создается такое оружие якобы исключительно для нападаения на страны Запада.