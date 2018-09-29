СМИ: российские хакеры создали кибероружие, которое невозможно удалить

Вашингтон, , 07:51 — REGNUM О разработке хакерами, связанными со спецслужбами России, вредоносной программы, которую практически невозможно удалить с компьютера, сообщает 29 сентября Daily Beast со ссылкой на доклад компании ESЕT.

Данный доклад был представлен на конференции по безопасности Blue Hat. Как сообщает издание, речь идет о вредоносной программе, созданной хакерской группой Fancy Bear, якобы связанной с российскими спецслужбами. Новый вирус создан на основе кода шпионской программы, созданной в 2015 году другой хакерской группы — Hacking Team.

Вирус получил название LoJax и, как считает издание, он способен переписывать код, который хранится в компьютерном чипе UEFI, отвечающем за загрузку и перезагрузку электронного устройства. В результате LoJax не будет уничтожен даже в случае переформатирования жесткого диска или переустановки операционной системы.

Отметим, обвинения в адрес спецслужб России, якобы использующих хакеров для нанесения вреда в киберпространстве стран Запада, поступают регулярно. Так, в США с 2017 года идет процесс о якобы имевшем место вмешательстве русских хакеров в выборы президенты США в 2016 году.