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СМИ: российские хакеры создали кибероружие, которое невозможно удалить

Техника

Новый вирус не будет уничтожен даже в случае переформатирования жесткого диска или переустановки операционной системы

Вашингтон, 29 сентября 2018, 07:51 — REGNUM  О разработке хакерами, связанными со спецслужбами России, вредоносной программы, которую практически невозможно удалить с компьютера, сообщает 29 сентября Daily Beast со ссылкой на доклад компании ESЕT.

Данный доклад был представлен на конференции по безопасности Blue Hat. Как сообщает издание, речь идет о вредоносной программе, созданной хакерской группой Fancy Bear, якобы связанной с российскими спецслужбами. Новый вирус создан на основе кода шпионской программы, созданной в 2015 году другой хакерской группы — Hacking Team.

Вирус получил название LoJax и, как считает издание, он способен переписывать код, который хранится в компьютерном чипе UEFI, отвечающем за загрузку и перезагрузку электронного устройства. В результате LoJax не будет уничтожен даже в случае переформатирования жесткого диска или переустановки операционной системы.

Отметим, обвинения в адрес спецслужб России, якобы использующих хакеров для нанесения вреда в киберпространстве стран Запада, поступают регулярно. Так, в США с 2017 года идет процесс о якобы имевшем место вмешательстве русских хакеров в выборы президенты США в 2016 году.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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