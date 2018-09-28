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Невозможно успеть: боты скупают билеты на чемпионат мира League of Legends?

Техника

Партия в 1200 билетов была целиком выкуплена за 8 секунд

Инчхон, Южная Корея, 28 сентября 2018, 20:18 — REGNUM  Билеты на финальный день 2018 World Championship выкупают боты (специальные программы) трейдеров для последующей продажи в несколько раз дороже. Фанаты на Reddit раскритиковали работу Riot Games — разработчика игры и сайта по продаже билетов Interpark.com.

Стоимость билетов на чемпионат мира по League of Legends (ролевая видеоигра с элементами стратегии в реальном времени) составляет 30, 50 и 70 долларов США в зависимости от близости к сцене. Боты-перекупщики, заметили пользователи, продают их на неофициальных сайтах за 500$ и выше. Фанаты обеспокоены бездействием руководства чемпионата. Больше всех под удар попали болельщики, заранее купившие авиаперелёт в Корею и не имеющие возможности попасть на чемпионат. Никаких комментариев от Riot Games пока не поступило.

Финал 2018 World Championship пройдёт 3 ноября в городе Инчхон, Корея. За финалом 2017 года наблюдали 60 млн зрителей, а призовой фонд турнира составил 5 млн долларов.

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