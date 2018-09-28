Пентагон заявил об успехе первого боевого применения истребителя F-35B

Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Первое боевое применение новейшего американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35B оценено как успешное, сообщает 28 сентября пресс-служба министерства обороны США.

Напомним, самолеты F-35В участвовали в боевой операции на территории Афганистана, где нанесли удар по наземным целям. По утверждению Пентагона, это были объекты движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Удар, способствовавший операции по зачистке местности на земле, был оценен командованием наземных сил как успешный», — указано в заявлении Пентагона.

В первом боевом вылете новейшего американского истребителя участвовали самолеты вертикального взлета F-35В из состава авиакрыла универсального десантного корабля Essex.

УДК Essex из состава пятого флота американских ВМС находился в это время в акватории Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пятого поколения F-35 Lockheed Martin Lightning II считается самым дорогим самолетом в истории авиастроения. Программа его создания обошлась в $1,5 триллиона. Его главным достоинством разработчики заявляют малозаметность для радаров противника.

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