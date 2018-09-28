ВМС США заказали 10 эсминцев с радарами поиска дальнобойных ракет

Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Американские судостроительные компании General Dynamics Bath Iron Works (GDBIW) и Huntington Ingalls Industries (HII) построят для ВМС США 10 эсминцев класса «Арли Берк», относящихся к третьему поколению Flight III, сообщили 28 сентября пресс-службы компаний.

Все десять кораблей планируется построить к 2022 году. Их главным отличием от эсминцев предыдущего поколения является новый радар AMDR, позволяющий обнаружить ракеты дальнего действия.

Напомним, эсминцы класса «Арли Берк» оснащены универсальными пусковыми установками Mk.41, пригодными для запуска как крылатых ракет «Томагавк», так и зенитных ракет SM-2.

Кроме того, эсминцы класса «Арли Берк», самые многочисленные в составе ВМС США, вооружены 130-мм артустановкой, двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами, двумя шестиствольными 20-мм зенитными артустановками Phalanx CIWS и располагают двумя палубными вертолетами SH-60 «Сихок».

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