Выживание в радиоактивной пустоши и мутанты: вступительный ролик Fallout 76

Вашингтон, , 18:08 — REGNUM На различных видеохостингах появился официальный вступительный ролик игры Fallout 76. Видео демонстрирует визуальный стиль серии и рассказывает, чем предстоит заниматься игроку.

Сражаться с мутантами, строить собственные поселения и объединяться с другими людьми ради выживания на просторах радиоактивных пустошей. Также в ролике прозвучала культовая для серии фраза «War. War never changes» (Война. Война никогда не меняется). Бета-тест продолжения легендарный серии будет доступен по предварительному заказу уже 30 октября. Официальная дата выхода проекта — 14 ноября.

Игровая серия Fallout является культовой в жанре постапокалипсис. Игрок управляет выходцем из подземного убежища и исследует огромный мир, разрушенный ядерной войной. Новая часть игровой серии называется «Fallout 76» (действие игры происходит в 2076 году). Игра станет первым опытом в истории серии привнести в Fallout прохождение для нескольких игроков. Компания-издатель Bethesda Softworks обещает, что кооперативное выживание на просторах ядерной пустоши станет уникальным игровым опытом для всех фанатов серии.

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