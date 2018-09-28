СМИ: США нашли замену российским ракетным двигателям

Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Ракетостроители США нашли чем заменить российские двигатели РД-180, сообщает 28 сентября издание Spaceflightnow.com.

Ссылаясь на пресс-службу компании United Launch Alliance, издание заявляет, что такой альтернативой станет двигатель BE-4 компании Blue Origin.

Этот двигатель решено использовать для новой американской ракеты Vulcan Centaur, но издание считает, что он может также заменить российские двигатели РД-180, которыми до сих пор оснащаются ракеты-носители Atlas V.

Первый запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur, которую разработчики позиционируют как рекордсмена грузоподъемности, запланирован на лето 2020 года. Ее укомплектуют двигателем BE-4, который работающет на кислороде и метане. .

Стоит отметить, что ракетный двигатель BE-4 еще не прошел полного цикла испытаний и на данный момент можно говорить лишь о существовании его прототипа.

Как сообщало ИА REGNUM, США заключили договор с Россией о закупке 101 двигателя РД-180. В 2016 году конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но был вынужден перенести этот срок на 2022 год. На данный момент корпорация United Launch Alliancе по просьбе Пентагона сделала российскому НПО «Энергомаш» заказ на дополнительную поставку двигателей РД-180.

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