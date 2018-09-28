Начались госиспытания первого ракетного корабля проекта «Каракурт»

Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Первый из серии малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22 800 «Каракурт» отправился в море на государственные испытания, сообщает 28 сентября пресс-служба судостроительной компании «Пелла».

По информации пресс-службы, испытания первого серийного «Каракурта» будут проводиться в Балтийском и Белом морях. Затем МРК «Ураган» передадут Военно-морскому флоту. До конца 2018 года малый ракетный корабль «Ураган» может быть включен в боевой состав Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, головной из строящихся в России «Каракуртов» малый ракетный корабль «Ураган» спущен на воду 29 июля 2017 года на заводе «Пелла». Еще 11 аналогичных кораблей строятся на трех судостроительных предприятиях России.

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 22 800 «Каракурт» при длине 67 метров имеют водоизмещение порядка 800 тонн. Они предназначены для операций в ближней морской зоне и способны автономно преодолеть 2500 морских миль.

Малозаметные для радаров противника «Каракурты» вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», смертельно опасными как для корабля любого класса, так и для наземных объектов противника. Напомним, ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря наносились удары по объектам террористов на территории Сирии. Дальность действия этих ракет составляет не менее 2500 км, хотя ряд экспертов считает, что это далеко не предел.

Помимо пусковых установок крылатых ракет, МРК проекта 22 800 «Каракурт» вооружены 76-мм артустановкой АК-176МА, двумя 30-мм артустановкамии АК-630М и двумя 14,5-мм пулемётными установками МТПУ.

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