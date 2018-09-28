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Росссийские дилеры Jeep начали продажи обновлённого Cherokee

Техника

Стоимость базового варианта автомобиля составляет 2 млн 255 тыс. рублей

Росссийские дилеры Jeep начали продажи обновлённого Cherokee
Kevauto
Jeep Cherokee

Москва, 28 сентября 2018, 14:43 — REGNUM  Новая версия внедорожника Jeep Cherokee появилась в салонах российских дилеров марки. Покупатели могут выбрать одну из пяти комплектаций. Об этом 27 сентября сообщила пресс-лужба российского офиса компании.

Стоимость базового варианта автомобиля составляет 2 млн 255 тыс. рублей. Отмечается, что в 2019 году в модельном ряде появится версия Trailhawk, которая более адаптирована для передвижения по бездорожью.

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Напомним, автомобиль оборудуется двумя силовыми установками: двигателем V6 объёмом 3,2 л и 2,4-литровым мотором PZEV Multiair2 Tigershark I-4. В паре к этим установкам идет коробка-автомат на девять передач.

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